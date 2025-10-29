Видео
29 октября, 19:37

Ерохин: «У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о цели команды в этом сезоне.

«У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место. Для этого мы работаем и стараемся. У всех в голове мысль, чтобы набрать максимальное количество очков, — цитирует Ерохина Sport24 . — Сезон столетия добавляет мотивации? Думаю, каждому добавляет мотивации, что мы играем за «Зенит». Это клуб, который всегда борется за первое место. Другого места просто не существует».

В 14-туре РПЛ Зенит сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» после 13 туров c 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 27 баллов и 2-я позиция.

Источник: Sport24
15

  • Petr Bitkin

    Настя соконстролила самый забавный материал площадки :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    После высшей табуретки не ТАК ещё упадёшь... ...Вспоминаю 90-е... Хи, накопление капитала.... :) Я их всех прОклял :) SiК, ваши благородия :), мужественных мужчин и женственных женщин :) Ням!

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Блин, во что ФУТБОЛ превратили... Слава Богу, живу ещё - ... %)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Вот так же и всегда пиши :):)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Денег хочется нестерпимо :) им, идиётам :)

    30.10.2025

  • руслан магомедов

    Ну, станет сборная бразильянов Зенита чемпионов и что далее. Осталось, отменить лемит и тогда добрая сотня бразильянов будет в составе. А, тебя дурня, даже на стадион бесплатно не пустят.

    30.10.2025

  • zg

    Блин,текст уродский,сразу не понял!Сорян,каюсь!Ерохин в принципе вызывает исключительную симпатию!

    30.10.2025

  • hattabych

    Выдумщик и мотиватор Медведев уволен, а мотивация осталась.

    30.10.2025

  • fedd

    Александр как всегда, боец и молодец. Жаль, что не у всех такая же мотивация. Особенно у тех, кто по шесть раз чемпионы. Даже у болельщиков та же проблема. А что на счёт столетия, так это всё, чтобы столичных позлить, и ведь получается!!!

    29.10.2025

  • Алексей Лунев

    вот вопрос- сколько столетий и тысячелетий у фк ПОЗОР? п.с. и столетний сезон ну никак не может быть

    29.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Сезон столетия добавляет мотивации? Даже не смешно уже Саша...

    29.10.2025

  • zg

    Да молчал бы уж про "столетие" то!:man_facepalming::rofl:

    29.10.2025

    Александр Ерохин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
