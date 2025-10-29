Ерохин: «У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место»

29 октября, 19:37
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о цели команды в этом сезоне.
«У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место. Для этого мы работаем и стараемся. У всех в голове мысль, чтобы набрать максимальное количество очков, — цитирует Ерохина Sport24 . — Сезон столетия добавляет мотивации? Думаю, каждому добавляет мотивации, что мы играем за «Зенит». Это клуб, который всегда борется за первое место. Другого места просто не существует».
В 14-туре РПЛ Зенит сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.
«Зенит» после 13 туров c 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 27 баллов и 2-я позиция.
Petr Bitkin
Настя соконстролила самый забавный материал площадки :)
30.10.2025
Petr Bitkin
После высшей табуретки не ТАК ещё упадёшь... ...Вспоминаю 90-е... Хи, накопление капитала.... :) Я их всех прОклял :) SiК, ваши благородия :), мужественных мужчин и женственных женщин :) Ням!
30.10.2025
Petr Bitkin
Блин, во что ФУТБОЛ превратили... Слава Богу, живу ещё - ... %)
30.10.2025
Petr Bitkin
Вот так же и всегда пиши :):)
30.10.2025
Petr Bitkin
Денег хочется нестерпимо :) им, идиётам :)
30.10.2025
руслан магомедов
Ну, станет сборная бразильянов Зенита чемпионов и что далее. Осталось, отменить лемит и тогда добрая сотня бразильянов будет в составе. А, тебя дурня, даже на стадион бесплатно не пустят.
30.10.2025
zg
Блин,текст уродский,сразу не понял!Сорян,каюсь!Ерохин в принципе вызывает исключительную симпатию!
30.10.2025
hattabych
Выдумщик и мотиватор Медведев уволен, а мотивация осталась.
30.10.2025
fedd
Александр как всегда, боец и молодец. Жаль, что не у всех такая же мотивация. Особенно у тех, кто по шесть раз чемпионы. Даже у болельщиков та же проблема. А что на счёт столетия, так это всё, чтобы столичных позлить, и ведь получается!!!
29.10.2025
Алексей Лунев
вот вопрос- сколько столетий и тысячелетий у фк ПОЗОР? п.с. и столетний сезон ну никак не может быть
29.10.2025
тихоновнавсегда
Сезон столетия добавляет мотивации? Даже не смешно уже Саша...
29.10.2025
zg
Да молчал бы уж про "столетие" то!:man_facepalming::rofl:
29.10.2025