Ерохин: «У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о цели команды в этом сезоне.

«У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место. Для этого мы работаем и стараемся. У всех в голове мысль, чтобы набрать максимальное количество очков, — цитирует Ерохина Sport24 . — Сезон столетия добавляет мотивации? Думаю, каждому добавляет мотивации, что мы играем за «Зенит». Это клуб, который всегда борется за первое место. Другого места просто не существует».

В 14-туре РПЛ Зенит сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» после 13 туров c 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 27 баллов и 2-я позиция.