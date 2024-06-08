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Ерохин: «Малком держит связь со многими игроками «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что форвард «Аль-Хиляля» Малком продолжает общаться с футболистами петербургской команды.

«Малком приезжал к нам, когда мы были на зимних сборах, он вроде выкладывал где-то в своих соцсетях поздравления «Зенита» с чемпионством. Насколько я знаю, он на связи со многими ребятами, общается с ними периодически. От него идет поддержка команде, молодец, что не забывает.

В последнем сезоне Малком многое вложил в успех «Зенита», играл на максимум и показал, что умеет и на что способен. В Саудовской Аравии вроде тоже сейчас во многом делает результат для своей команды», — приводит слова Ерохина Legalbet.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» за 60 миллионов евро в июле прошлого года.

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с петербургским клубом вингер стал четырехкратным чемпионом России, 4 раза побеждал в Суперкубке России и 1 раз в Кубке страны. 24 февраля 2023 года игрок получил российское гражданство.

Источник: Legalbet
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
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