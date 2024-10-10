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Сегодня, 11:37

Ерохин заявил, что не считает себя «джокером» «Зенита»

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал предстоящий товарищеский матч с сербской «Войводиной».

— «Войводина» — одна из трех ведущих команд Сербии. В прошлом году они попали в Лигу Европы. На первом этапе им попался сложный соперник, но тем не менее они всегда играют в атаку, играют агрессивно. Небольшие сложности в начале, я думаю, связаны с плотным графиком. Этот матч будет полезен и для нас, и для них. Хотим, чтобы эта игра была интересна нашим болельщикам, чтобы они пришли на трибуны, посмотрели, поддержали нас. Ждем интересной игры.

Также игрок высказался относительно своей роли в команде.

— Я «джокер» команды? У нас в команде 26 футболистов, и каждый вносит свой вклад, каждый старается отдаваться на максимум. Я думаю, что в определенные периоды сезона каждый вносит частичку души. «Джокером» можно назвать каждого из нас.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.

Александр Ерохин
ФК Зенит

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