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Сегодня, 10:15

Ерохин заявил, что общался с Кузяевым о его возвращении в «Зенит»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении игрока «Гавра» Далера Кузяева в петербургский клуб.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

— Ты был бы рад возвращению Кузяева в «Зенит»?

— С Далером у нас чисто по-человечески отличные отношения. Я всегда рад с ним увидеться внутри команды или вне. Конечно, такой сильный футболист в составе никогда не помешает. Здесь уже ему принимать решение, где он видит дальнейшее развитие карьеры — за границей или в России.

— Ты с ним не общался по этому поводу?

— Косвенно общались, вскользь. В таких вопросах только ему решать. Со своей стороны могу лишь поддержать любое его решение.

— А он как настроен? У него сейчас не лучший период в «Гавре».

— Карьера футболиста состоит из разных полос. Когда-то ты играешь больше, когда-то меньше. У Далера достаточно характера, чтобы работать. Он очень большой профессионал. Будет шанс — докажет и снова заиграет в составе. И будет приносить пользу, — сказал Ерохин «СЭ».

В последнее время 31-летний Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». В нынешнем сезоне российский хавбек провел 8 матчей за команду в лиге 1, отметившись одним голом. Темно-синие с 9 очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

Александр Ерохин
Далер Кузяев
ФК Зенит

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