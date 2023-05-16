Ерохин заявил, что первое чемпионство «Зенита» далось сложнее всего

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал завоевание пятого чемпионского титула, а также рассказал, какой из трофеев команде дался тяжелее всего.

«В каждом сезоне есть моменты, когда надо переломить ситуацию. Не существует команд, не испытывающих спада. Порой нужно добавлять. У нас было в этом сезоне несколько непростых ситуаций, однако мы их преодолевали. Мы собирались с командой, общались и преодолевали непростые моменты. Самое сложное чемпионство? Думаю, первое. Всегда сложно забираться на вершину. Хотя удержаться на ней тоже непросто. Мог ли я представить, что такое возможно, 6 лет назад? Нет. Сравнивать нас со «Спартаком» 90-х не очень правильно. Мы живем в другое время, и правильнее говорить о нем», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.