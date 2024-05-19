Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:18

Ещенко допустил, что Джикия продолжит карьеру в Европе

Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» уход защитника Георгия Джикии из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Джикия был капитаном и сыграл немалое количество игр за команду, поэтому я считаю, что стоило найти компромисс в этом вопросе и продолжить сотрудничество между Георгием и «Спартаком», — сказал Ещенко «СЭ».

Также Ещенко поделился мнением о том, где Джикия может продолжить карьеру.

«В «Зенит» он наверняка не перейдет. Все-таки он столько за «Спартак» отыграл. В ЦСКА я его тоже не вижу, так как туда возрастных не берут, хоть Георгию только 30 лет, не такой уж и большой возраст. Может быть, «Локомотив» или «Динамо», хотя вторые и без него могут стать чемпионами. Возможно, он вообще поедет в Европу: Турция, Греция. Почему бы и нет?» — добавил Ещенко «СЭ».

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с клубом истекает 31 мая и продлен не будет.

Денис Сафронов

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рубин» предложил Рахимову контракт по схеме «1+1»

«Ростов» обыграл «Балтику» и обогнал ЦСКА в таблице РПЛ