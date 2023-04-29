Ещенко допустил участие Промеса в матче Медиалиги на «Открытие Арене»

Игрок «Бей Беги» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» возможное участие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Медиалиге.

В субботу, 29 апреля стало известно, что нидерландец вошел в заявку медийной команды Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги».

«Есть четыре стадиона, которые заявлены на Медиалигу, один из них — «Открытие Арена». Мы попали в группу с «Народной командой» — это клуб, за который играют болельщики «Спартака». У «Бей Беги» президенты из «Спартака». Поэтому, возможно, будет матч с участием звезд. Увидим Промеса в Медиалиге? На стадионе «Спартака», может быть, выйдет», — сказал Ещенко «СЭ».

Промес уже выступал за «Бей Беги» в товарищеском матче против «Амкала» во время зимней паузы в сезоне-2022/23.