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Сегодня, 12:40

Ещенко допустил участие Промеса в матче Медиалиги на «Открытие Арене»

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игрок «Бей Беги» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» возможное участие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Медиалиге.

В субботу, 29 апреля стало известно, что нидерландец вошел в заявку медийной команды Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги».

«Есть четыре стадиона, которые заявлены на Медиалигу, один из них — «Открытие Арена». Мы попали в группу с «Народной командой» — это клуб, за который играют болельщики «Спартака». У «Бей Беги» президенты из «Спартака». Поэтому, возможно, будет матч с участием звезд. Увидим Промеса в Медиалиге? На стадионе «Спартака», может быть, выйдет», — сказал Ещенко «СЭ».

Промес уже выступал за «Бей Беги» в товарищеском матче против «Амкала» во время зимней паузы в сезоне-2022/23.

Андрей Ещенко
Квинси Промес
Футбол
ФК Бей Беги
ФК Спартак (Москва)
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