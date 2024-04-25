Ещенко о ничьей в дерби: «Спартак» больше наиграл на положительный результат»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (0:0).

«По игре видно, что «Спартак» больше наиграл на положительный результат. При любом раскладе главное, что не проиграли, очко есть очко. Как по мне пенальти в ворота ЦСКА был, так как мяч сменил направление», — сказал Ещенко «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

(Константин Передерий)