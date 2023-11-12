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Сегодня, 16:20

Ещенко назвал фаворита в матче «Спартака» с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые являются фаворитами в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Он рассказал, за счет чего москвичи обыграют южан.

— Что вы думаете по поводу матча «Спартак» — «Ростов»?

— Посмотрим игру и потом уже можно будет что-то объяснять.

— «Спартак» сегодня фаворит в матче, по мнению букмекеров.— «Спартак» всегда фаворит.

— Как вы думаете, есть у «Ростова» шанс увезти одно очко?

— Шансы всегда есть. Игра покажет, подготовлена команда соперников или нет.

— А за счет чего могут?

— Наверное, за счет самоотдачи и командной игры, — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

После 14 матчей «Спартак» с 21 очком располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17 баллами занимает 11-ю позицию. Игра команд состоится на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-spartak-vsegda-favorit-chto-sprashivat-to/
Андрей Ещенко
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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