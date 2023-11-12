Ещенко назвал фаворита в матче «Спартака» с «Ростовом»

Сегодня, 16:20
Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые являются фаворитами в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Он рассказал, за счет чего москвичи обыграют южан.
— Что вы думаете по поводу матча «Спартак» — «Ростов»?
— Посмотрим игру и потом уже можно будет что-то объяснять.
— «Спартак» сегодня фаворит в матче, по мнению букмекеров.— «Спартак» всегда фаворит.
— Как вы думаете, есть у «Ростова» шанс увезти одно очко?
— Шансы всегда есть. Игра покажет, подготовлена команда соперников или нет.
— А за счет чего могут?
— Наверное, за счет самоотдачи и командной игры, — цитирует Ещенко «РБ Спорт».
После 14 матчей «Спартак» с 21 очком располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17 баллами занимает 11-ю позицию. Игра команд состоится на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.30 мск.