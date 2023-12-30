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Сегодня, 16:40

Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал главное событие 2023 года в чемпионате России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какое событие считает главным в чемпионате России за 2023 год.

«В чемпионате России появилась интрига. И вверху таблицы, и внизу. «Спартак» в 2023-м? В атаке хорошо, а в защите плохо — баланса нет. Игра команды показывает то, что есть на данный момент», — сказал Ещенко «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на 2 очка. «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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