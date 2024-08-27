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Сегодня, 13:46

Ещенко назвал лучшего игрока «Спартака» на старте сезона

Виктория Кравченко
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко всчитает полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко лучшим в составе команды на старте сезона-2024/25.

«Все футболисты «Спартака» лучшие на старте. Если одного выделять, то это Барко. Ему хочется больше контролировать мяч, чтобы партнеры играли с ним. Но пока не так много таких взаимодействий. Думаю, в будущем связка Угальде и Барко может стать ударной, посмотрим. Нужно больше брать инициативу на себя и обыгрывать один в один. Тогда бы цены не было. С командами, которые низко садятся в оборону, было бы проще играть», — цитирует Ещенко Legalbet.

На счету Барко два гола и три результативные передачи в шести встречах во всех турнирах. 22-летний Угальде в семи играх забил пять мячей и сделал один ассист.

Источник: Legalbet
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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