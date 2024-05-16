Ещенко назвал плюс в назначении Станковича в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых с сезона-2024/25.

«Результат покажет, какой Станкович тренер. Он знает, что такое дерби. Я думаю, что он не просто так пришел в «Спартак». Станкович — великий игрок. Он играл в «Интере». Результат будет зависеть от того, как команда будет играть», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» в середине апреля уволил Гильермо Абаскаля. С того момента исполняющий обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.