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Сегодня, 15:45

Ещенко назвал причину ухода из академии «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший технический директор академии «Спартака» Андрей Ещенко объяснил «СЭ» причину перехода в «Кубань».

В краснодарской команде Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола.

«Изначально это из-за семьи. У меня ребенок в школу идет. Решил уехать в Краснодар. Хорошо расстались с академией «Спартака». Когда я переехал сюда, предложил свои услуги. Мне сказали: «Давай подумаем». После сделали предложение. Тем более я раньше играл за «Кубань», — сказал Ещенко «СЭ».

Ещенко работал в академии «Спартака» с июля 2022 года.

«Кубань» объявила о назначении 39-летнего россиянина в клуб во вторник, 11 июля.

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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