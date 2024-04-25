Ещенко назвал точный счет в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от перенесенного матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и красно-белыми.

«Футбол в этой ситуации на второе место уйдет. «Спартак» сейчас на подъеме после прошлых игр и смены тренера. У ЦСКА сложности — это их проблемы. По факту последние игры показали, что у них не все хорошо. Поэтому, думаю, что «Спартак» выиграет 2:0 или 3:1», — сказал Ещенко «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» перенесенного 21-го тура РПЛ состоится 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», начало игры — в 20.30 мск.

Александр Абустин