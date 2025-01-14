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Сегодня, 14:05

Ещенко — об уходе Виллиана Жозе: «Мало играл, ничем не запомнился. Неудачный трансфер»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о расставании красно-белых с Виллианом Жозе по соглашению сторон.

Об уходе игрока клуб объявил во вторник, 14 января.

«Ничем не запомнился, мало играл. По его трансферу вопросы все к тренеру: наверняка он его знал, смотрел его... Неудачный трансфер получился», — сказал Ещенко «СЭ».

33-летний бразилец присоединился к московскому клубу летом 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2026 года. За 13 матчей в составе «Спартака» нападающий забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Дарик Агаларов

Андрей Ещенко
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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