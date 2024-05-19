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Сегодня, 18:33

Ещенко: «Угальде надо дать время на адаптацию»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» одиннадцатиматчевую безголевую серию в РПЛ нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Не думаю, что подписание контракта с Угальде уже можно называть провальным трансфером. Надо дать время на адаптацию и потом смотреть на результат. А мы хотим, чтобы человек приходил в команду и сразу же забивал, отдавал голевые передачи и становился лучшим игроком, но так не бывает. Ему нужно понять команду: как она играет, какой в ней коллектив и какие в ней требования. Здесь много факторов, и не стоит пока сильно судить игрока», — сказал Ещенко «СЭ».

Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В РПЛ 21-летний форвард провел 15 матчей, в которых забил один гол.

Денис Сафронов

Андрей Ещенко
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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