Ещенко: «Удивлюсь ли я, если «Ростов» победит «Спартак»? Пусть сначала победит»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между московской командой и «Ростовом».

«Кто фаворит? Не знаю, тяжело сказать. Покажет результат. Принципиальная ли игра для Карпина? У всех принципиальная игра со «Спартаком», в той или иной мере. Удивлюсь ли я, если победит «Ростов»? Пускай сначала победит», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

После 10 туров «Ростов» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 16 баллами — на шестой строчке.

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 5 октября и начнется в 19:00 мск.