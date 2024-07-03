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Сегодня, 13:58

Ещенко не удивлен заявлением агента Угальде: «Иностранцы всегда приезжали в Россию за копейкой»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» заявление агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

Ранее агент игрока заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.

«А когда люди уезжают играть в Китай или Саудовскую Аравию, они туда едут ради чемпионата или денег? Об этом в открытую не говорят, но все и так все понимают. Они же не едут в Нидерланды играть, а едут туда зарабатывать деньги. Каждый выбирает свое. В России хорошо иностранцам платят, поэтому они сюда и едут. В Европе им никто такие деньги платить не будет. Так было всегда. Иностранцы всегда приезжали за копейкой, проявить себя и уехать в Европу», — сказал Ещенко «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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