Ещенко не видит смысла в переходе Джикии из «Спартака» в «Локомотив»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе защитника красно-белых Георгия Джикии в «Локомотив».

«Тут не о чем говорить. Но, как по мне, ему просто незачем переходить из «Спартака» в «Локомотив», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев подтвердил интерес железнодорожников к игроку.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Нынешний контракт защитника с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.