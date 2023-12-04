Ещенко не видит смысла в переходе Джикии из «Спартака» в «Локомотив»

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Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе защитника красно-белых Георгия Джикии в «Локомотив».
«Тут не о чем говорить. Но, как по мне, ему просто незачем переходить из «Спартака» в «Локомотив», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.
Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев подтвердил интерес железнодорожников к игроку.
В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.
Нынешний контракт защитника с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.