Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:46

Ещенко не видит смысла в переходе Джикии из «Спартака» в «Локомотив»

Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе защитника красно-белых Георгия Джикии в «Локомотив».

«Тут не о чем говорить. Но, как по мне, ему просто незачем переходить из «Спартака» в «Локомотив», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев подтвердил интерес железнодорожников к игроку.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Нынешний контракт защитника с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.

Андрей Ещенко
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России
Карпин — о матче с ЦСКА: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?»
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кузьмичев — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Все будет зависеть от того, собирается ли руководство «Спартака» менять Абаскаля»

В «Ростове» назвали матч с ЦСКА снежным регби