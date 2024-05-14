Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о повышении зарплат лидерам «Зенита» и главному тренеру команды Сергею Семаку по итогам сезона.

Об этом сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

«Это их дело. Пускай сами решают, кому что добавлять. У «Зенита» и так высокие зарплаты? Так это их проблемы. Могут — делают. Зачем считать чужие деньги? Надо результатами доказывать. Сейчас чемпионами не станут, а там повышай — не повышай, а результата нет. Посмотрим, как будет в следующем сезоне», — сказал Ещенко «СЭ».

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он завоевал 10 трофеев с командой. После 28 туров сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.