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Сегодня, 09:54

Ещенко объяснил результаты «Спартака» весной: «Нельзя весь чемпионат пройти ровно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты красно-белых в весенней части чемпионата России.

«Надо выигрывать матчи и идти дальше. Весной «Спартак» подсел? Может, череда неудач. Мяч не летит в ворота. Травмированных очень много, приходится варьировать состав. Нельзя весь чемпионат пройти ровно. Есть взлеты и падения. На этом надо не останавливаться. Чемпионские задатки? Команда молодая, нельзя резко взлететь, надо потихоньку идти», — сказал Ещенко «СЭ».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на 1 очко. 4 мая красно-белые на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом» (61).

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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