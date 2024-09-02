Ещенко: «Николичу надо дать время в ЦСКА»

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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко прокомментировал старт ЦСКА в сезоне-2024/25.
— Руководство и берет всех тренеров под свою схему, свою систему и свое видение, — приводит слова Ещенко Metaratings.ru. — Тем более, такая вертикаль выстраивалась в течение многих лет. Так что это неудивительно.
— Николич пока не предложил ничего нового?
— Ему надо дать время.
Марко Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года. На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков в 7 матчах РПЛ.