Ещенко оценил игру Соболева после перехода из «Спартака» в «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре перешедшего из стана красно-белых форварда «Зенита» Александра Соболева.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Соболев сам принимает решения о том, куда ему идти и что делать. Мы можем только делиться своими доводами. Многим, кто переходил в «Зенит» из «Спартака», не пёрло. Тому же Бакаеву. Причины неудач? Много факторов. Конкуренция, психология, отношения», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

Соболев присоединился к «Зениту» в августе 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.