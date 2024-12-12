Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:47

Ещенко оценил игру Соболева после перехода из «Спартака» в «Зенит»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре перешедшего из стана красно-белых форварда «Зенита» Александра Соболева.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Соболев сам принимает решения о том, куда ему идти и что делать. Мы можем только делиться своими доводами. Многим, кто переходил в «Зенит» из «Спартака», не пёрло. Тому же Бакаеву. Причины неудач? Много факторов. Конкуренция, психология, отношения», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

Соболев присоединился к «Зениту» в августе 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Россия приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Сегодня
Вчера
Неделя