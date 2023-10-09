Ещенко: «Только время покажет, сможет ли «Спартак» исправить свою игру»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Остались двоякие впечатления. У «Спартака» получалось не все, и команда позволила создать очень много моментов у своих ворот. Хорошо, что получилось на 90+7-й минуте отыграться. Только время покажет, сможет ли «Спартак» исправить свою игру, но я считаю, что команде это по силам», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.