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Сегодня, 19:02

Ещенко: «Глушенков в «Зените» заработает денег и станет чемпионом, но играть, возможно, будет меньше»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» новость о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Посмотрим, выдержит ли он темп. Надо же всегда быть в тонусе и играть. Если ты долго не выходишь, а потом тебя выпускают на поле и ты сыграл неудачно, то скажут, что ты плохой футболист. Поэтому тут нужно все оценивать: куда идешь и какие у тебя цели.
В «Зените» он заработает денег — это да. Чемпионом станет — да. Играть, возможно, меньше будет, но если конкуренцию выиграет, то молодец. Посмотрим, как проявит себя. Не вижу смысла уходить из «Локомотива», тут ты играешь, отдаешь и забиваешь. В дальнейшем ты можешь развить себя и клуб. А в «Зените» что?», — сказал Ещенко «СЭ».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».

(Александр Абустин)

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