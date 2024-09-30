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Сегодня, 02:56

Ещенко — о «Ростове»: «Сейчас нет Лиги чемпионов, бодаться за тройку призеров нет смысла»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко оценил игру «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команда то выигрывает, то проигрывает. У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров и рассчитывать на деньги с попадания в еврокубки нет смысла», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

После 10 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. В следующем туре ростовчане сыграют 5 октября против «Спартака».

Источник: Metaratings
Андрей Ещенко
ФК Ростов

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