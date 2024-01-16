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РПЛ

Сегодня, 17:54

Ещенко отреагировал на поздний выход «Спартака» из отпуска

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко поделился мнением о выходе красно-белых из отпуска.

«Каждый тренер выбирает свой график, его и надо спрашивать. Правильно ли выходить из отпуска на неделю позже остальных — покажет результат. В прошлом году «Спартак» тоже позже всех вышел из отпуска, и Абаскаль остался в команде. Значит, руководство посчитало его решение правильным», — сказал Ещенко Metaratings.ru.

19 января игроки «Спартака» выйдут из отпуска и пройдут медобследование. 22 января команда отправится в Дубай на первый тренировочный сбор, на котором 3 февраля проведет товарищеский матч с местной «Аль-Джазирой». После этого красно-белые переедут в Абу-Даби. Там «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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