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Ещенко: «Спартаку» в игре с «Локомотивом» надо играть с позиции силы, кровь из носу нужна победа»

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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Для «Спартака» каждая игра на вес золота, если команда хочет бороться за чемпионство. А она должна! Кровь из носу нужна победа. «Локомотив» сейчас молодой и дерзкий, играет в атаку, а «Спартаку» в этом матче надо действовать с позиции силы, использовать пространство и забивать. Надеюсь, что красно-белые выиграют», — сказал Ещенко «СЭ».

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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