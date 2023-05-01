КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:34

Ещенко — о ретро-матче: «Давно не было такого футбола, где можно встретить разных величин звезд»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между красно-белыми и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Эмоции от Мамаева Кургана непередаваемые. Мурашки по коже. Надо не забывать это.

— С точки зрения истории, насколько этот матч важен?

— Это историческое событие. В честь этого события сделали такой положительный матч для всех.

— Говорят, что сегодня будет полный стадион.

— Тоже об этом слышал. Феерический плюс, давно футбола не было такого, где можно встретить разных величин звезд.

— Нужно ли таких матчей устраивать больше ?

— Однозначно.

Игроки «Спартака» и «Динамо» в преддверии матча посетили мемориальный парк «Героям Сталинградской битвы»

Андрей Ещенко
Футбол
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов считает, что решения арбитра повлияли на исход матча «Спартак» — «Ростов»

Булыкин назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в РПЛ