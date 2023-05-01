Сегодня, 12:34
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между красно-белыми и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
— Эмоции от Мамаева Кургана непередаваемые. Мурашки по коже. Надо не забывать это.
— С точки зрения истории, насколько этот матч важен?
— Это историческое событие. В честь этого события сделали такой положительный матч для всех.
— Говорят, что сегодня будет полный стадион.
— Тоже об этом слышал. Феерический плюс, давно футбола не было такого, где можно встретить разных величин звезд.
— Нужно ли таких матчей устраивать больше ?
— Однозначно.
Игроки «Спартака» и «Динамо» в преддверии матча посетили мемориальный парк «Героям Сталинградской битвы»