Ещенко: «Соболев — красавчик в матче с «Балтикой», снег — это его стихия»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

В этой встрече, которая прошла при сильном снегопаде, 26-летний футболист отдал две результативные передачи.

«Соболев — красавчик в матче с «Балтикой». Тем более были такие тяжелые погодные условия. Но Александру не привыкать, он барнаульский парень, там снега по колено всегда было. Снег — это его стихия», — приводит «РБ Спорт» слова Ещенко.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.