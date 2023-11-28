Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:02

Ещенко: «Соболев — красавчик в матче с «Балтикой», снег — это его стихия»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

В этой встрече, которая прошла при сильном снегопаде, 26-летний футболист отдал две результативные передачи.

«Соболев — красавчик в матче с «Балтикой». Тем более были такие тяжелые погодные условия. Но Александру не привыкать, он барнаульский парень, там снега по колено всегда было. Снег — это его стихия», — приводит «РБ Спорт» слова Ещенко.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-sobolev-krasavchik-v-matche-s-baltikoj-sneg-e-to-ego-stihiya/
Александр Соболев
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Глава UFC Дана Уайт провел 86 часов на одной воде
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Мостовой заявил, что Тюкавин в настоящее время выглядит предпочтительнее Смолова
Кассьерра может принять участие в матче с «Локомотивом»
Погребняк — о президенте «Урала»: «Передать слова Иванова без мата очень тяжело»
Колыванов считает, что «Динамо» и «Краснодар» будут бороться с «Зенитом» за чемпионство
Петржела: «Москва всегда была футбольной столицей России, но сейчас ситуация изменилась»
Перес: «Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Защитник «Ростова» Лангович: «Карпин — профессор, равных ему нет»

Игнатьев объяснил, чем его удивили «Крылья Советов»