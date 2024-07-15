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Сегодня, 20:42

Ещенко предположил, кто станет новым капитаном «Спартака»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал создание капитанского совета в московском клубе.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что в совет вошли голкипер Александр Максименко, защитник Срджан Бабич, а также полузащитники Роман Зобнин и Кристофер Мартинс.

«Не рано ли Бабичу быть капитаном «Спартака»? Если руководство приняло решение включить в капитанский совет Бабича, значит, не рано. Они сами все понимают, как лучше сделать. Мне кажется, Зобнин будет капитаном. Потом уже претендуют Максименко, Соболев», — приводит слова Ещенко Legalbet.

По окончании сезона-2023/24 из «Спартака» ушел защитник Георгий Джикия, который был капитаном московской команды.

В первом туре нового сезона красно-белые сыграют в гостях с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля.

Источник: Legalbet
Андрей Ещенко
Георгий Джикия
Роман Зобнин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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