Ещенко призвал легионеров начать забивать голы за «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о низком количестве голов красно-белых в последних матчах РПЛ.

«Есть же иностранцы, пускай они забивают — их же покупали. Но это будет не в ближайшем туре. Барко и Жозе надо влиться в коллектив, потренироваться, думаю, если Барко и выйдет в ближайшем матче, то на замену. Еще есть разносторонняя полузащита. Надо спрашивать у тренера, почему у «Спартака» нет голов, хотя моменты в матче с «Оренбургом» были неплохие», — сказал Ещенко «СЭ».

В последних 5 играх РПЛ «Спартак» забил 4 мяча. Следующий матч команда сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин