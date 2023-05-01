Ещенко — о Соболеве тренере: «Даже приложение по тактике скачал, молодец!»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил тренерские качества нападающего красно-белых Александра Соболева.

Ранее Соболев стал исполняющим обязанности главного тренера медиафутбольной команды «БейБеги» и провел несколько тренировок.

«Александр молодец, занимается. Даже IPad tactics (приложение по тактике — прим. «СЭ») что ли скачал. Развивается, молодец! Уже от него зависит, будет ли он тренером после окончания карьеры. Если ему интересно, нравится, пускай занимается», — сказал Ещенко «СЭ».