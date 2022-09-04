Ещенко — о завершении карьеры: «Приятно, что «Спартак» не забывает про своих футболистов и поддерживает их»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» высказался об официальном завершении игровой карьеры в ретро-матче против «Зенита» (2:1).

«Спасибо «Спартаку», что организовали прощание. Приятно, что такой клуб не забывает про своих футболистов и поддерживает их. Плюс болельщики сделали перформанс топовый. От всей души им благодарность и низкий поклон», — сказал Ещенко «СЭ».

Ещенко выступал за московский клуб с 2016 по 2021 годы. Футболист выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, выступая за «Спартак».