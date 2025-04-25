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Сегодня, 10:40

Ещенко раскрыл главную проблему в игре нынешнего «Спартака»

Александр Абустин
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру красно-белых в этом сезоне РПЛ.

«Играют красиво, комбинационно. С сильными клубами побеждают, осталось научиться играть с командами, которые обороняются. Такие команды, как всегда, играют против «Спартака» на 200 процентов. Пока в этом главная проблема», — сказал Ещенко «СЭ».

После 25 туров «Спартак» набрал 50 очков и идет на третьем месте в чемпионате России. В 26-м туре РПЛ красно-белые сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 26 апреля и начнется в 19.30 мск.

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Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
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