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Сегодня, 05:59

Ещенко рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы красно-белых на завоевание титула в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» сформировал состав только сейчас, пока игрокам не хватает сыгранности. «Зенит» давно всех приобрел, провел предсезонку в этом составе. «Зенит» уже наладил игру, а игрокам «Спартака» предстоит адаптация и создание взаимопонимания. «Спартаку» надо успокоиться внутри, правильно распределить ресурсы, а также удерживать лидеров", — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

«Спартак» после трех туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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