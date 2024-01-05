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Сегодня, 21:24

Ещенко: «Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что принял окончательное решение не возобновлять игровую карьеру.

«Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели», — приводит matchtv.ru слова Ещенко.

Также он отметил, что не жалеет об уходе из «Спартака» в 2022-м в качестве футболиста.

«Такие мысли были, что закончил раньше, чем нужно было. С другой стороны, нужно искать плюсы из того решения. Например, не потерял окончательно здоровье, начал раньше заниматься тренерской деятельностью, получил новый опыт по другую сторону футбольной карьеры — в управленческой должности», — добавил экс-защитник.

Ещенко выступал за «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Динамо», «Спартак» и другие команды. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка России (2017).

В январе 2022 года Ещенко завершил игровую карьеру в «Спартаке», в котором играл с 2016 года. В июне 2022-го он возобновил свою карьеру, подписав контракт со «Знаменем». За ногинскую команду футболист провел 7 матчей.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2001466_Jeshhenko_Okonchatelno_povesil_butsy_na_gvozd_Ja_vsem_vso_dokazal_teper_peredo_mnoj_stojat_novyje_celi
Андрей Ещенко
Футбол
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