Ещенко — о договорном матче в Иркутске: «Умудрился забить, потом ребята напихали»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко рассказал, как принимал участие в договорном матче во время выступлений за «Звезду». Он играл за иркутскую команду в 2003-2004 годах.

«Где выслушал самый жесткий пихач за карьеру? В Иркутске. Команда сдавала игру, а я не знал — бегал как угорелый. Мне тогда порвали майку — но это ладно, я ее скотчем заклеил. Порвали еще и золотую цепочку на шее! Я умудрился забить, но потом меня заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!» Не понимал, в чем дело, пока не рассказали», — цитирует Ещенко Sport24.

В разные годы своей карьеры Ещенко также играл в «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве», «Анжи», «Химках» и других командах. Он является чемпионом России в составе красно-белых.