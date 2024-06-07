Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:38

Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом: «Побздел, но согласился»

Алина Савинова
Александр Максименко в 2015 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил, как отправлял за пивом голкипера команды Александра Максименко.

Ещенко выступал за московский клуб с 2016 по 2021 год. Максименко попал в академию «Спартака» в 15 лет. В 2016 году он стал привлекаться к играм за основную команду красно-белых. Всего 26-летний голкипер провел 168 матчей за первую команду «Спартака», пропустив 197 мячей и 51 раз сыграв на ноль.

«Евсеев отправлял Будакова за пивом? А мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги — и вперед! Но Саня молодец: даже если бы его спалили — не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что — еще бы и хук по яйцам прописал!» — цитирует Ещенко Sport24.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.

Источник: Sport24
Александр Максименко
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
10
Обсудить
Читайте также
Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей

«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях