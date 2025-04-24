Ещенко — о результативности Угальде весной: «Противники научились играть против него, они анализируют и пытаются противодействовать»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал «СЭ» о причинах голевой засухи нападающего красно-белых Манфреда Угальде этой весной.

— Противники тоже смотрят, анализируют и пытаются противодействовать. «Спартак» создает моменты, но не всегда их реализовывает.

— То есть соперники просто научились играть против Угальде?

— Это тоже есть, но все дело не только в этом. Сейчас другие на его фоне забивают, Мартинс вот сколько забил.

— То есть все взаимозаменяемо?

— Да, не один игрок всех тащит, а все сразу забивают.

В текущем сезоне Угальде провел 30 игр за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.