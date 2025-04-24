Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Ещенко — о результативности Угальде весной: «Противники научились играть против него, они анализируют и пытаются противодействовать»

Александр Абустин
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал «СЭ» о причинах голевой засухи нападающего красно-белых Манфреда Угальде этой весной.

— Противники тоже смотрят, анализируют и пытаются противодействовать. «Спартак» создает моменты, но не всегда их реализовывает.

— То есть соперники просто научились играть против Угальде?

— Это тоже есть, но все дело не только в этом. Сейчас другие на его фоне забивают, Мартинс вот сколько забил.

— То есть все взаимозаменяемо?

— Да, не один игрок всех тащит, а все сразу забивают.

В текущем сезоне Угальде провел 30 игр за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.

Андрей Ещенко
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя