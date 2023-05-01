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Сегодня, 10:30

Ещенко — о ретро-матче в Волгограде: «Сейчас увидимся со всеми участниками!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего ретро-матча в Волгограде.

«Мы только заехали в отель. Пока что еще ничего не успели увидеть. Скоро поедем на Мамаев курган, потом на стадион. Сам город еще не видели. Увиделся ли с участниками матча? Кого-то увидели, кого-то нет. Кто-то спит. Сейчас увидимся со всеми, когда поедем!» — сказал Ещенко «СЭ».

Звезды отечественного футбола сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра состоится сегодня, 1 мая в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени.

Матч пройдет по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звездные ветераны красно-белых.

Андрей Ещенко
Футбол
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