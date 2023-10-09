Ещенко считает, что Абаскалю надо спокойно дать доработать до зимы: «Не надо его трогать»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» заявил, что руководству красно-белых не стоит увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, ему надо спокойно дать доработать до зимы и не трогать его, а дальше уже нужно будет принимать серьезное решение по этому поводу», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 17 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые 22 октября примут на своем поле «Пари НН».