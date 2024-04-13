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Сегодня, 19:07

Ещенко считает, что футболисты «Спартака» испытывают чувство стыда после поражения от «Сочи»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Думаю, футболистам красно-белых стыдно. Потому что «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места. Да, игроки «Сочи» тоже мотивированны, им кровь из носу нужно побеждать, чтобы остаться в РПЛ. Но «Спартак» — это «Спартак», он должен всегда показывать хорошую игру. Сегодня победил тот, кто больше хотел, вот и все», — сказал Ещенко «СЭ».

«Сочи» одержал первую победу под руководством испанца Роберта Морено и выиграл в чемпионате России впервые с 22 октября. Команда Морено продолжает занимать последнее место в таблице РПЛ.

«Спартак» с 35 очками идет на шестой строчке.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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