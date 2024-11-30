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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 15:25

Ещенко считает, что «Краснодар» и «Спартак» подходят к очной встрече в одинаковой форме

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и красно-белыми в 17-м туре РПЛ.

«Тяжело сказать, у кого форма сейчас лучше, все примерно одинаковы. Допустим, «Спартак» играет с «Локомотивом» — одно, а с «Ростовом» — уже другое. «Краснодар» ведет на выезде 3:0, а потом — 3:3 и еле выходят в следующую стадию Кубка. Поэтому все волнообразно сейчас.

Но «Краснодару» нужно набирать очки, чтобы быть на первом месте, «Спартак» тоже хочет выигрывать каждый матч. Поэтому будет интересно, ожидаю полный стадион и хорошей игры», — сказал Ещенко «СЭ».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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