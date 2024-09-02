Ещенко считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко заявил, что «Локомотив» справился с потерей лидеров, в частности, нападающего Максима Глушенкова.

«Видимо, команда была ко всему готова. Тренерский штаб решил сделать ставку на молодежь. Хватит ли этой молодежной силы на длинную дистанцию — посмотрим.

Глушенков набрал хороший ход. Посмотрим, как у него будет получаться дальше. Тем более, он сейчас получил травму, но повреждения — это часть футбола. Интересно наблюдать за тем, как он справится, — сказал Ещенко Metaratings.ru.

«Локомотив» после 7 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.