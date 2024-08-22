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Сегодня, 14:18

Ещенко — о шансах «Спартака» против «Зенита»: «Можно возить рылом и не выиграть»

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Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Мне все равно, как будет играть «Зенит». Главное, чтобы «Спартак» вышел и сыграл в свою игру, которую показывает в последнее время. А какие у кого шансы, это покажет игра. Можно возить рылом и не выиграть, а можно обороняться и победить», — сказал Ещенко «СЭ».

«Зенит» дома примет «Спартак» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Перед 6-м туром «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, московский клуб находится на 4-м месте с 10 баллами.

Константин Передерий

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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