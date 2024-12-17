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Сегодня, 17:20

Ещенко считает, что в «Крыльях Советов» сегодня много проблем

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко оценил игру «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«В «Крыльях Советов» сегодня много проблем. Они сейчас выясняют, кто кому дал деньги, на что они ушли. Пусть сами разбираются и решают этот вопрос. Но в последнее время о «Крыльях» появляется много информации. То тренер уйдет, то еще что-то. Я понимаю, почему они в итоге оставили Осинькина. Зачем за два тура до перерыва убирать тренера? Если захотят, то уберут его зимой, чтоб к весне команду готовил другой специалист», — сказал Ещенко Metaratings.ru.

В текущем сезоне самарская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 18 туров.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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