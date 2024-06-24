Ещенко — о возможном возвращении Промеса: «Разве техника может потеряться за полгода?»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игровой форме нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Как он растеряет игровую форму? Разве техника, понимание футбола могут исчезнуть за полгода? Может потеряться только физическое состояние, если наберет лишний вес», — сказал Ещенко «СЭ».

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прилетел на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам, поэтому футболист не мог покинуть Дубай даже после закрытия дела о ДТП.

Промес вернулся в московский клуб в 2021 году. В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Константин Передерий