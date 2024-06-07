Ещенко: «На стороне Промеса, поскольку не знаю всей правды»

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко высказал слова поддержки нападающему красно-белых Квинси Промесу, который в ОАЭ ожидает вердикта суда об экстрадиции в Нидерланды.

«Прошлым летом Квинси занимался с нами в академии, когда не поехал на сборы с основой. Я спрашивал у него, как дела с судами. Он уверял: все нормально, все разрешится. Я на стороне Промеса, потому что всей правды не знаю», — приводит слова Ещенко Sport24.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 годам заключения по двум уголовным делам.