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28 марта, 17:25

Ещенко: «У «Спартака» нет удобных соперников. Если хотят бороться за медали, надо побеждать «Урал»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Если «Спартак» хочет за медали бороться, то надо однозначно выигрывать. А что касается статистики против «Урала», думаю, игроки красно-белых ее не смотрят. Поэтому надо выигрывать, даже если соперник неудобный. У «Спартака» нет удобных соперников, так что надо побеждать. Могут ли повлиять ситуации Джикии и Промеса? Футбольная жизнь такова, что сильные игроки иногда не могут играть. Надо справляться за счет других игроков и командной игры», сказал Ещенко «СЭ».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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